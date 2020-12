Genoa-Milan, rossoneri in emergenza per l’ultima senza Ibrahimovic (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Genoa-Milan vedrà il probabile esordio dal primo minuto di Pierre Kalulu con la maglia rossonera. Al Marassi per ritrovare i tre punti Questa sera il turno infrasettimanale di Serie A contrappone il Milan al Genoa nell’affascinante stadio Marassi. Una sfida da sempre delicata nella storia recente dei rossoneri che nelle ultime 5 trasferte in casa del Grifone hanno ottenuto due sconfitte e tre successi senza mai pareggiare. Ai già noti indisponibili Ibrahimovic e Kjaer si sono aggiunti nel corso di questa settimana anche Bennacer e Gabbia, con Pioli che nella lista dei convocati ha però ritrovato Mateo Musacchio. Proprio la difesa, reparto su cui la dirigenza sembra aver posto un “focus” in vista del calciomercato, conterà anche Pierre Kalulu che al momento si ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 16 dicembre 2020)vedrà il probabile esordio dal primo minuto di Pierre Kalulu con la maglia rossonera. Al Marassi per ritrovare i tre punti Questa sera il turno infrasettimanale di Serie A contrappone ilalnell’affascinante stadio Marassi. Una sfida da sempre delicata nella storia recente deiche nelle ultime 5 trasferte in casa del Grifone hanno ottenuto due sconfitte e tre successimai pareggiare. Ai già noti indisponibilie Kjaer si sono aggiunti nel corso di questa settimana anche Bennacer e Gabbia, con Pioli che nella lista dei convocati ha però ritrovato Mateo Musacchio. Proprio la difesa, reparto su cui la dirigenza sembra aver posto un “focus” in vista del calciomercato, conterà anche Pierre Kalulu che al momento si ...

