Genoa-Milan, Romagnoli: "Kalulu forte. Non ci poniamo limiti per questa stagione"

E' tutto pronto al "Luigi Ferraris".Sono pronti a scendere in campo Genoa e Milan che, questa sera, si affronteranno allo stadio "Luigi Ferraris" nella sfida valida per la 12^ giornata di Serie A. Un impegno importante per i rossoneri, pronti a riscattare i due punti persi contro il Parma. Lo sa bene Alessio Romagnoli che, intervenuto ai microfoni di Dazn prima della sfida contro il Genoa, non ha nascosto le ambizioni relative alla stagione in corso."Non dobbiamo porci limiti, alla fine poi vedremo dove arriveremo. Kalulu è molto forte anche se è giovane, farà vedere le sue qualità".

