Genoa-Milan, è la notte di Tonali: l’ex Brescia ha una grande chance (Di mercoledì 16 dicembre 2020) ULTIME NOTIZIE Genoa Milan - Con l'infortunio di Ismael Bennacer si spalanca la strada della titolarità per Sandro Tonali, che oggi deve guidare la squadra Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 16 dicembre 2020) ULTIME NOTIZIE- Con l'infortunio di Ismael Bennacer si spalanca la strada della titolarità per Sandro, che oggi deve guidare la squadra Pianeta

AntoVitiello : Allenamento in gruppo per #Ibrahimovic ma si deciderà domani se prenderà parte alla gara con il #Genoa. #Kjaer anco… - pianetagenoa : 16 dicembre 1899. Nasce il Milan Cricket and Football Club. Tra i fondatori Kurt Lies, che fu anche una importante… - sportli26181512 : Genoa, i convocati per il Milan: rientrano Badelj e Criscito, out Pandev: Roland Maran ha stilato l’elenco dei conv… - MilanPress_it : I convocati di Maran?? - PianetaMilan : #GenoaMilan, è la notte di #Tonali: l'ex Brescia ha una grande chance -