Genoa-Milan, Calabria pareggia: che gol dalla distanza (VIDEO) (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Continua il momento d'oro di Davide Calabria. L'autore del gol del pareggio in Genoa-Milan, match della dodicesima giornata di Serie A, è proprio il terzino rossonero che ha ricevuto palla sulla trequarti, è avanzato e ha lasciato partire una staffilata col mancino che ha sorpreso Perin. C'è qualche responsabilità del portiere rossoblù che sembra essere partito in ritardo sulla conclusione. Dopo il gol di Destro, c'è il pareggio di Destro. Il Milan può sorridere. SportFace.

