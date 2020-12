Genoa-Milan 2-1: ancora Destro. Rossoblù di nuovo avanti | Serie A News (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Genoa Milan ULTIME News - Padroni di casa ancora avanti con l'ex della gara Mattia Destro che di testa fa secco Donnarumma Genoa-Milan 2-1: ancora Destro. Rossoblù di nuovo avanti Serie A News Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 16 dicembre 2020)ULTIME- Padroni di casacon l'ex della gara Mattiache di testa fa secco Donnarumma2-1:diPianeta

AntoVitiello : Allenamento in gruppo per #Ibrahimovic ma si deciderà domani se prenderà parte alla gara con il #Genoa. #Kjaer anco… - BillyWhiz : Fiorentina 1-1 Sassuolo Genoa 2-1 Milan Inter 0-0 Napoli Parma 0-0 Cagliari Spezia 2-1 Bologna<<BOLOGNA !!! Verona… - BillyWhiz : Fiorentina 1-1 Sassuolo Genoa 2-1 Milan Inter 0-0 Napoli Parma 0-0 Cagliari Spezia 2-0 Bologna Verona 1-2 Sampdoria… - fcin1908it : LIVE - Serie A: Genoa-Milan 2-1: Destro ancora, rossoblù avanti. Verona-Samp 1-2, Zaccagni - Teolandia : Stiamo perdendo contro il Genoa, con doppietta di Destro, non è uno scherzo. #Milan -