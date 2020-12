Gb, sentenza storica: lo smog riconosciuto come causa di morte di una bimba (Di mercoledì 16 dicembre 2020) A nove anni Ella Kissi-Debrah aveva già fatto avanti e indietro dagli ospedali di Londra per ben 26 volte. Fino all'ultimo ricovero, al quale non è sopravvissuta. Soffriva di asma, la piccola. A ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 16 dicembre 2020) A nove anni Ella Kissi-Debrah aveva già fatto avanti e indietro dagli ospedali di Londra per ben 26 volte. Fino all'ultimo ricovero, al quale non è sopravvissuta. Soffriva di asma, la piccola. A ...

