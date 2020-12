Gazidis | “La Champions League potrebbe subire dei cambiamenti Non vedo grandi possibilità per la Superlega”

Leggi su alfredopedulla

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) Ivan, ad del Milan, ha parlato così in un’intervista alla BBC: “Europea? È un discorso che probabilmente va avanti da più di 20 anni. La realtà è che ci sono molti modi in cui il calcio europeo può svilupparsi e crescere nei prossimi 5-10 anni. Non credo che ci sianodi vedere unanel modo in cui le persone ne parlano ora.Penso chero esserci sviluppi nel modo in cui si svolge la? Assolutamente sì. È una conversazione che dovremmo avere e dovremo farlo con una mentalità aperta”. Foto: Milan TV L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.