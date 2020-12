Gattuso furioso: “Insigne non può essere cacciato per aver mandato a c… l’arbitro. Succede solo in Italia” (Di giovedì 17 dicembre 2020) Gennaro Gattuso si è sfogato ai microfoni di Sky per l’espulsione di Insigne in Inter-Napoli. Queste le sue parole: “A Massa ho detto che due minuti prima dell’espulsione aveva fatto i complimenti a Insigne. solo in Italia buttano fuori i calciatori quando mandano a quel paese gli arbitri. In Inghilterra non Succede niente quando dicono “Fuck Off”. Il capitano del Napoli non può essere cacciato per aver mandato a cagare l’arbitro per un rigore dubbio: allora vuol dire che è permaloso; una parola può scappare, chi ha giocato a calcio può capire. Allora io avrei dovuto fare una partita sì e una no quando giocavo. È stata una partita tattica, la squadra ha fatto una grandissima partita. Abbiamo costruito ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 17 dicembre 2020) Gennarosi è sfogato ai microfoni di Sky per l’espulsione diin Inter-Napoli. Queste le sue parole: “A Massa ho detto che due minuti prima dell’espulsione aveva fatto i complimenti ainbuttano fuori i calciatori quando mandano a quel paese gli arbitri. In Inghilterra nonniente quando dicono “Fuck Off”. Il capitano del Napoli non puòpera cagareper un rigore dubbio: allora vuol dire che è permaloso; una parola può scappare, chi ha giocato a calcio può capire. Allora io avrei dovuto fare una partita sì e una no quando giocavo. È stata una partita tattica, la squadra ha fatto una grandissima partita. Abbiamo costruito ...

Il Napoli ha perso nel big match contro il l'Inter e Gattuso alza la voce. In attesa di Roma-Torino è andata in archivio la dodicesima giornata del campionato di serie A, successo della squadra di ...

Il Napoli ha perso nel big match contro il l'Inter e Gattuso alza la voce. In attesa di Roma-Torino è andata in archivio la dodicesima giornata del campionato di serie A, successo della squadra di ...