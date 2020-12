Gaia Zorzi, la sorella di Tommaso come Valentina Ferragni: “Non so come gestire tutto questo” (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Lei è Gaia Zorzi, la sorella di Tommaso Zorzi, e sulle sue stories Instagram è sorpresa almeno quanto voi di scoprirsi famosa senza volerlo. Ha appreso che c’è un articolo che parla di lei, sta per capire che un po’ tutti adesso parleranno di lei, che addirittura sarebbe già in lista per la partecipazione al GF VIP (questo o il prossimo?). “Ciao, non so come salutarvi, lo capirò più avanti, volevo fare queste stories perché ho bisogno di condividere con voi che mi sto trasformando in Valentina Ferragni senza nemmeno volerlo. Sto ricevendo un sacco di fama da Tommaso che non mi spiego e non so cosa farne” è Gaia Zorzi a raccontare con la stessa semplicità e lo stesso ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Lei è, ladi, e sulle sue stories Instagram è sorpresa almeno quanto voi di scoprirsi famosa senza volerlo. Ha appreso che c’è un articolo che parla di lei, sta per capire che un po’ tutti adesso parleranno di lei, che addirittura sarebbe già in lista per la partecipazione al GF VIP (o il prossimo?). “Ciao, non sosalutarvi, lo capirò più avanti, volevo fare queste stories perché ho bisogno di condividere con voi che mi sto trasformando insenza nemmeno volerlo. Sto ricevendo un sacco di fama dache non mi spiego e non so cosa farne” èa raccontare con la stessa semplicità e lo stesso ...

Contessa_Patty : @SimoGianlorenzi @zorzi_gaia chi dei due mi paga la seduta dallo psichiatra per sto due????????????????? #GFVIP - claclaclaclaaa : @zorzi_gaia @SimoGianlorenzi il cielo è blu sopra Cinecittà. Fiera di non aver mai dubitato del loro affetto #gfvip - noemicaruso1999 : Finalmente, più forti di prima! #GFVIP @SimoGianlorenzi @zorzi_gaia @ArmandaFrassin2 - antonella_dell : E finalmente chiarimento fu !!! #gfvip @tommaso_zorzi @stefyorlando @zorzi_gaia @SimoGianlorenzi - LaraLu90544214 : @zorzi_gaia Ma no, perché? Tommy ha avuto I suoi motivi per nominare STEFY, sono ancora amici, STEFY l'ha detto. -