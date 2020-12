Furti ai supermercati, ladri bloccati dai carabinieri: tre denunciati ad Avellino (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiFurto aggravato in concorso: è questo il reato di cui dovranno rispondere un uomo e due donne (tutti di origini romene e residenti a Monteforte Irpino, di età compresa tra i 20 ed i 30 anni), bloccati e denunciati dai carabinieri della Compagnia di Avellino. I fatti si sono verificati nel pomeriggio di ieri ad Avellino. La pattuglia della Sezione Radiomobile era impegnata in un servizio di controllo del territorio quando è subito intervenuta presso un noto supermercato del luogo dove era stato segnalato un furto in atto. Alla vista della Gazzella i malviventi si sono dati alla fuga a bordo di una potente BMW, nel tentativo di sottrarsi al controllo dei carabinieri: durante il rocambolesco inseguimento, hanno provato anche a disfarsi di alcuni prodotti, ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiFurto aggravato in concorso: è questo il reato di cui dovranno rispondere un uomo e due donne (tutti di origini romene e residenti a Monteforte Irpino, di età compresa tra i 20 ed i 30 anni),daidella Compagnia di. I fatti si sono verificati nel pomeriggio di ieri ad. La pattuglia della Sezione Radiomobile era impegnata in un servizio di controllo del territorio quando è subito intervenuta presso un noto supermercato del luogo dove era stato segnalato un furto in atto. Alla vista della Gazzella i malviventi si sono dati alla fuga a bordo di una potente BMW, nel tentativo di sottrarsi al controllo dei: durante il rocambolesco inseguimento, hanno provato anche a disfarsi di alcuni prodotti, ...

