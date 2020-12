Francia, l’ex nunzio apostolico Luigi Ventura condannato per molestie a otto mesi (Di mercoledì 16 dicembre 2020) otto mesi di carcere con sospensione della pena per avere molestato sessualmente cinque uomini nel 2018 e nel 2019, durante i suoi doveri diplomatici in Francia. Il tribunale di Parigi ha condannato l’ex nunzio apostolico in Francia, Luigi Ventura, nell’ambito di un procedimento aperto dopo che il Vaticano aveva revocato la sua immunità nel luglio 2019. Il processo in contumacia contro l’ex ambasciatore di 76 anni è iniziato il 10 novembre. Ventura non era presente al momento del verdetto. Il caso è scoppiato nel febbraio 2019 in mezzo a molteplici scandali sessuali che hanno colpito la Chiesa cattolica. Ventura ha ripetutamente negato le accuse. L'articolo proviene ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 16 dicembre 2020)di carcere con sospensione della pena per avere molestato sessualmente cinque uomini nel 2018 e nel 2019, durante i suoi doveri diplomatici in. Il tribunale di Parigi hain, nell’ambito di un procedimento aperto dopo che il Vaticano aveva revocato la sua immunità nel luglio 2019. Il processo in contumacia controambasciatore di 76 anni è iniziato il 10 novembre.non era presente al momento del verdetto. Il caso è scoppiato nel febbraio 2019 in mezzo a molteplici scandali sessuali che hanno colpito la Chiesa cattolica.ha ripetutamente negato le accuse. L'articolo proviene ...

