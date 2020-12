Francesco Totti accusato di razzismo | la frase vergognosa contro Amaral

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) Gravi accuse diper. L’ex violail pupone, ma la leggenda giallorossa è pronta a difendersi in tribunale Arriva dal Brasile la clamorosa accusa per… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su BlogLive.it.

ahmetcrah : @siyahcoraplilar Francesco Totti & Steven Gerrard - agazzialessandr : '@Frances48576873 come ci si sente ad avere lo stesso nome di Totti?' 'Francesco' - TweetNotizie : Francesco Totti, l'accusa di Amaral: «È un razzista, in campo mi chiamava negro». L'ex capitano della Roma pronto a… - 4ntonio7urco : @__ToBeSoLonely Francesco Totti, Francesco Totti, Francesco Totti, Francesco Totti - Profilo3Marco : RT @Libero_official: Le pesantissime accuse di razzismo (18 anni dopo) da parte di #Amaral contro #FrancescoTotti, che sarebbe pronto a que… -

Ultime Notizie dalla rete : Francesco Totti

Arriva dal Brasile la clamorosa accusa per Francesco Totti. Ai microfoni di SporTv – emittente via cavo brasiliana – l’ex calciatore Amaral si è lasciato andare a racconti importanti sulla bandiera ...«Mi chiamava negro e mi diceva che io, in favela, mangiavo la merda». L'ex centrocampista della Fiorentina, Amaral, accusa Totti. Lo fa attraverso l'emittente Sport Tv: ...