Francesco Totti accusato di razzismo da Amaral: "mi ha detto negro", l'ex Pupone prepara la querela (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Una brutta vicenda che riguarda l'ex calciatore della Roma Francesco Totti, accusato di razzismo. l'ex Pupone è pronto a querelare, non ha gradito ovviamente le frasi che sono state gravissime. Vera e propria battaglia con Alexandre da Silva Mariano detto Amaral, ex giocatore della Fiorentina. Il brasiliano, intervistato SporTv ha svelato: "mi chiamava 'negro' e mi diceva che io, nella favela, mangiavo la m…a. Minacciai di fargli male, di rompergli qualcosa, però Di Livio mi ha chiesto calma. Ero così nervoso che avrei voluto picchiare Totti".

