Francesco Oppini si sposa? Anello per Cristina ma sui social è caos (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Francesco Oppini si sposa? Pare proprio che l’ex gieffino abbia regalo un Anello alla sua Cristina che per sui social viene attaccata dai follower. foto facebookE’ stato uno dei grandi protagonisti del Grande Fratello Vip, il reality di Canale Cinque che ha deciso di abbandonare rinunciando alla possibilità di continuare fino a Febbraio, oggi in attesa di iniziare la sua nuova avventura tv per Tiki Taka, regala un Anello alla fidanzata. Proprio cosi, il figlio di Alba Parietti ha ammesso di avere regalato un Anello do fidanzamento alla sua compagna Cristina anche se questo non vuol dire che il matrimonio arriverà subito: “È un gesto d’amore e di stima: spero che sia la persona giusta e spero di esserlo io per ... Leggi su chenews (Di mercoledì 16 dicembre 2020)si? Pare proprio che l’ex gieffino abbia regalo unalla suache per suiviene attaccata dai follower. foto facebookE’ stato uno dei grandi protagonisti del Grande Fratello Vip, il reality di Canale Cinque che ha deciso di abbandonare rinunciando alla possibilità di continuare fino a Febbraio, oggi in attesa di iniziare la sua nuova avventura tv per Tiki Taka, regala unalla fidanzata. Proprio cosi, il figlio di Alba Parietti ha ammesso di avere regalato undo fidanzamento alla sua compagnaanche se questo non vuol dire che il matrimonio arriverà subito: “È un gesto d’amore e di stima: spero che sia la persona giusta e spero di esserlo io per ...

mattino5 : Commentiamo insieme a Francesco Oppini i risvegli e i gesti affettuosi dedicati a Tommaso dentro la casa #Mattino5 - GrandeFratello : 'Io sono fuori che ti aspetto a prescindere: un amico sta ancora più vicino a te. Sono tuo amico a prescindere da t… - immarellaaa : RT @24McCartney: DA QUANDO FRANCESCO MARIA OPPINI HA IL VERIFICATO SU INSTAGRAM? #GFVIP - Methamorphose30 : RT @__occhiprofondi: “Ho ricevuto tanti complimenti per aver abbattuto delle barriere, ma dentro di me queste barriere non esistono” “Tom… - AURORASENEFREGA : RT @bimbadiziamara: l’ho già detto che io dovevo farmi i cazzi miei piuttosto che dire “ma chi è questo francesco oppini? perché è un meme… -