Francesco Oppini si confida in diretta: 'La naturalezza delle carezze con Tommaso' (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Ospite di Mattino 5, l'ex concorrente del GF Vip ha parlato del legame con l'influencer nato durante la sua permanenza nella Casa Leggi su today (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Ospite di Mattino 5, l'ex concorrente del GF Vip ha parlato del legame con l'influencer nato durante la sua permanenza nella Casa

mattino5 : Commentiamo insieme a Francesco Oppini i risvegli e i gesti affettuosi dedicati a Tommaso dentro la casa #Mattino5 - GrandeFratello : 'Io sono fuori che ti aspetto a prescindere: un amico sta ancora più vicino a te. Sono tuo amico a prescindere da t… - Chiara_46_58 : RT @bimbadiziamara: l’ho già detto che io dovevo farmi i cazzi miei piuttosto che dire “ma chi è questo francesco oppini? perché è un meme… - vivereconlansia : RT @tpwkaIways: “Quando discuteva con Francesco, chi era che veniva qui? Anche se qualche volta aveva davvero ragione Francesco” Francesco… - stillclosedinme : Domanda: L’amicizia con Tommaso é stata una lezione per tutti, anche per come Francesco I’ha gestita. Non ha mai av… -