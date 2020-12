Francesco Oppini e la fidanzata Cristina, che notizia: “È successo subito dopo l’uscita dal GF Vip” (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Tra i grandi protagonisti di questo GF Vip sicuramente anche Francesco Oppini. Come Elisabetta Gregoraci, il figlio di Alba Parietti è uscito alla scadenza del contratto. Seppur dispiaciuto anche per l’amico Tommaso Zorzi, ha preferito non continuare il percorso nella Casa e tornare tra le braccia dei suoi affetti per Natale. Ora ha rilasciato una lunga intervista a Chi, dove ha ovviamente parlato del reality, ma non solo. Appena uscito dalla Casa, rivela Oppini, ha voluto personalmente chiedere scusa alla fidanzata Cristina per quanto accaduto al GF Vip. “All’inizio ero empatico con Dayane, mi facevo trasportare dall’amicizia e non mi rendevo conto di quello che passava fuori, e per questo ho chiesto scusa a Cristina”, ha confidato. (Continua dopo la foto) Nessun ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Tra i grandi protagonisti di questo GF Vip sicuramente anche. Come Elisabetta Gregoraci, il figlio di Alba Parietti è uscito alla scadenza del contratto. Seppur dispiaciuto anche per l’amico Tommaso Zorzi, ha preferito non continuare il percorso nella Casa e tornare tra le braccia dei suoi affetti per Natale. Ora ha rilasciato una lunga intervista a Chi, dove ha ovviamente parlato del reality, ma non solo. Appena uscito dalla Casa, rivela, ha voluto personalmente chiedere scusa allaper quanto accaduto al GF Vip. “All’inizio ero empatico con Dayane, mi facevo trasportare dall’amicizia e non mi rendevo conto di quello che passava fuori, e per questo ho chiesto scusa a”, ha confidato. (Continuala foto) Nessun ...

mattino5 : Commentiamo insieme a Francesco Oppini i risvegli e i gesti affettuosi dedicati a Tommaso dentro la casa #Mattino5 - GrandeFratello : 'Io sono fuori che ti aspetto a prescindere: un amico sta ancora più vicino a te. Sono tuo amico a prescindere da t… - RickyGol22 : RT @santagiulietta: io che dovrei studiare ma penso solamente a Francesco Oppini e a quanto non troverò mai una persona come lui nella mia… - andreadecarne97 : RT @0ppirla: grande fratello asfalted by francesco oppini #gfvip - d3addyissues : RT @__occhiprofondi: “Ho ricevuto tanti complimenti per aver abbattuto delle barriere, ma dentro di me queste barriere non esistono” “Tom… -