Francesco Oppini e Cristina dopo il GF VIP 5 arriva il matrimonio? Niente da fare (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Non ha avuto ripensamenti Francesco Oppini dopo aver lasciato la casa del Grande Fratello VIP 5. Rientrato a casa si gode la sua famiglia e si gode soprattutto la sia fidanzata, Cristina Tomasini con la quale si è fidanzato ufficialmente. I due hanno rilasciato questa settimana una lunga intervista per la rivista Chi e raccontano che cosa si aspettano per il futuro dopo questa esperienza televisiva importante per entrambi, anche se in modi diversi. Nella casa del Grande Fratello VIP 5 da parte di Francesco non sono mancate le dichiarazioni d'amore per la sua Cristina e adesso anche lei è pronta a prendersi tutte le coccole che non ha avuto per due mesi dal vivo! Ma non si parla di matrimonio: si alla convivenza ma no alle nozze, ne sono convinti ...

