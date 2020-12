Frana sulla Sp9 tra Laviano e Valva: il Sindaco: “Alto Sele rischia isolamento” (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiLaviano (Sa) – “L’Alto Sele rischia di restare isolato dal resto del territorio salernitano per una Frana sulla strada provinciale 9. Regione e Provincia intervengano immediatamente prima che ceda l’intero manto stradale”. È l’appello e la denuncia del primo cittadino del Comune di Laviano, il geologo Oscar Imbriaco, all’indomani di una Frana che ha interessato la strada provinciale 9 che collega i comuni dell’Alto Sele e Laviano con la cittadina di Valva e il basso Sele. Smottamento franoso che si è verificato nei giorni scorsi, a causa delle intense piogge che hanno provocato il cedimento di parte dell’unica strada, la S.p.9, che collega ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Tempo di lettura: 3 minuti(Sa) – “L’di restare isolato dal resto del territorio salernitano per unastrada provinciale 9. Regione e Provincia intervengano immediatamente prima che ceda l’intero manto stradale”. È l’appello e la denuncia del primo cittadino del Comune di, il geologo Oscar Imbriaco, all’indomani di unache ha interessato la strada provinciale 9 che collega i comuni dell’con la cittadina die il basso. Smottamento franoso che si è verificato nei giorni scorsi, a causa delle intense piogge che hanno provocato il cedimento di parte dell’unica strada, la S.p.9, che collega ...

C’erano due operai che lavoravano ed erano già andati via quando è scesa la franata. Le briglie hanno tenuto, era più che latro terra e fango. Ora sarà da capire da dove si è mosso».

Quarantadue milioni per la ricostruzione di Bondo

BREGAGLIA - Sabato è stato presentato il progetto per il ripristino di quanto distrutto nel 2017 dalla frana del Pizzo Cengalo a Bondo, in Val Bregaglia, e per il quale a fine gennaio la popolazione d ...

