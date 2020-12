Forza Italia chiede ad Anna Rita Russo di creare gruppo consiliare a Palazzo Mosti (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa diramata da Forza Italia Benevento: Il vicecoordinatore regionale di Forza Italia Francesco Rubano, il coordinatore provinciale Nascenzio IAnnace e il vicecoordinatore Vicario, Lello Di Somma chiedono ufficialmente alla consigliera comunale di Benevento Anna Rita Russo di creare il gruppo di Forza Italia a Palazzo Mosti, assumendone la guida. «E’ importante che il partito abbia rappresentanza in consiglio e che l’amica Anna Rita, che ha la stima profonda e la fiducia dei vertici provinciali e regionali ne assuma la guida per portare le ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa diramata daBenevento: Il vicecoordinatore regionale diFrancesco Rubano, il coordinatore provinciale Nascenzio Ice e il vicecoordinatore Vicario, Lello Di Somma chiedono ufficialmente alla consigliera comunale di Beneventodiildi, assumendone la guida. «E’ importante che il partito abbia rappresentanza in consiglio e che l’amica, che ha la stima profonda e la fiducia dei vertici provinciali e regionali ne assuma la guida per portare le ...

CarloCalenda : PD e Italia Viva tirano il sasso e ritirano la mano; la destra, Forza Italia compresa, va avanti con strepiti, slog… - pdnetwork : Forza Nuova si è sciolta per dar vita a un nuovo movimento, al più grande ossimoro che la storia ricordi: Italia Li… - berlusconi : Forza Italia ha presentato proposte in favore di lavoro autonomo e giovani. Per professionisti e lavoro autonomo, l… - masharose_21 : RT @MariellaManco: . @DadoneFabiana @GiuseppeConteIT @nzingaretti approvate la #prorogagraduatorie nella legge di #Bilancio2021 per una #PA… - masharose_21 : @DadoneFabiana @GiuseppeConteIT @nzingaretti approvate la #prorogagraduatorie nella legge di #Bilancio2021 per una… -

Ultime Notizie dalla rete : Forza Italia "Forza Italia pronta a convergere su concrete esigenze Paese" AGI - Agenzia Italia CONFINDUSTRIA NAUTICA-RIUNITA OGGI IN TELECONFERENZA L’ASSEMBLEA GENERALE ANNUALE: “FILIERA NAUTICA: L’UNIONE, LA FORZA”

L’Assemblea si è aperta con l’incontro pubblico “Filiera nautica: l’unione, la forza”, introdotto dal Presidente di ... la revisione della posizione italiana sul Tier III all’IMO, con la richiesta di ...

Mancini senza limiti: «Così ho ridato speranze a un’Italia a pezzi. Vincere Europeo e Mondiale? Perché no?»

Pablito è il simbolo di intere generazioni, di un’Italia che attorno a lui ha trovato la forza di tirarsi fuori da un momento difficile e poi ripartire. Tutti gli italiani in quegli anni si ...

L’Assemblea si è aperta con l’incontro pubblico “Filiera nautica: l’unione, la forza”, introdotto dal Presidente di ... la revisione della posizione italiana sul Tier III all’IMO, con la richiesta di ...Pablito è il simbolo di intere generazioni, di un’Italia che attorno a lui ha trovato la forza di tirarsi fuori da un momento difficile e poi ripartire. Tutti gli italiani in quegli anni si ...