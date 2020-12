Fortnite sulle orme di Facebook per diventare il luogo dove i giocatori trovano tutto ciò che amano (Di mercoledì 16 dicembre 2020) La nuova modalità di gioco di Fortnite, Spie come noi, non è particolarmente nuova, ma la sua stessa esistenza evidenzia qualcosa di molto importante per il gioco di Epic Games. La modalità è praticamente un clone di Among Us, un gioco di 2 anni che ha avuto un immenso successo nel 2020 in seguito alla pandemia di COVID-19. Il successo di Fortnite si basa sul prendere idee popolari o promettenti e migliorarle. La sua modalità battle royale, ora il cuore del gioco, in origine sembrava molto simile a PlayerUnknown's Battlegrounds, tanto che lo sviluppatore Bluehole (ora chiamato PUBG Studio) ha tentato di citare in giudizio Epic. Tuttavia, Bluehole non possedeva alcun diritto esclusivo sulla modalità. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 16 dicembre 2020) La nuova modalità di gioco di, Spie come noi, non è particolarmente nuova, ma la sua stessa esistenza evidenzia qualcosa di molto importante per il gioco di Epic Games. La modalità è praticamente un clone di Among Us, un gioco di 2 anni che ha avuto un immenso successo nel 2020 in seguito alla pandemia di COVID-19. Il successo disi basa sul prendere idee popolari o promettenti e migliorarle. La sua modalità battle royale, ora il cuore del gioco, in origine sembrava molto simile a PlayerUnknown's Battlegrounds, tanto che lo sviluppatore Bluehole (ora chiamato PUBG Studio) ha tentato di citare in giudizio Epic. Tuttavia, Bluehole non possedeva alcun diritto esclusivo sulla modalità. Leggi altro...

fortnite_leakk : NEWS Abbiamo disabilitato la playlist 'Snowdown Shuffle' mentre indaghiamo sulle barre mancanti dopo aver giocato… - FortniteNewsTG : New post in Fortnite News | Chapter 2: #Leaks Nuovo testo sulle eliminazioni: - X ha eliminato Y con il Night H… - newsmakersit : RT @fortnite_leakk: EPIC GAMES Stiamo indagando sulle segnalazioni di giocatori su Xbox che non sono stati in grado di partecipare alla B… - Giacomo51168467 : RT @fortnite_leakk: EPIC GAMES Stiamo indagando sulle segnalazioni di giocatori su Xbox che non sono stati in grado di partecipare alla B… - fortnite_leakk : EPIC GAMES Stiamo indagando sulle segnalazioni di giocatori su Xbox che non sono stati in grado di partecipare al… -