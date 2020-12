Fortnite 'copia' Among Us con la nuova modalità a tempo limitato Spie come noi (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Fortnite non è certo estraneo al lancio di altri franchise e proprietà intellettuali nel suo universo, come evidenziato dall'intero tema Marvel della stagione 4. La quinta stagione ci ha riportato sulla terra (nonostante Kratos e Master Chief), ma ciò non ha impedito a Epic di emulare un gioco completamente diverso. La nuova MAT Spie come noi è quasi interamente un clone di Among Us, con una configurazione abbastanza simile, che mette agenti contro Spie in una battaglia per identificare i colpevoli. "Tutti iniziano la partita sapendo solo in quale squadra sono loro stessi. L'identità di tutti gli altri giocatori è nascosta. Due giocatori (ovvero le Spie) tentano di eliminare gli altri giocatori senza svelare la loro identità. Devono farlo prima che ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 16 dicembre 2020)non è certo estraneo al lancio di altri franchise e proprietà intellettuali nel suo universo,evidenziato dall'intero tema Marvel della stagione 4. La quinta stagione ci ha riportato sulla terra (nonostante Kratos e Master Chief), ma ciò non ha impedito a Epic di emulare un gioco completamente diverso. LaMATnoi è quasi interamente un clone diUs, con una configurazione abbastanza simile, che mette agenti controin una battaglia per identificare i colpevoli. "Tutti iniziano la partita sapendo solo in quale squadra sono loro stessi. L'identità di tutti gli altri giocatori è nascosta. Due giocatori (ovvero le) tentano di eliminare gli altri giocatori senza svelare la loro identità. Devono farlo prima che ...

Fortnite non è certo estraneo al lancio di altri franchise e proprietà intellettuali nel suo universo, come evidenziato dall'intero tema Marvel della stagione 4. La quinta stagione ci ha riportato sul ...

La nuova modalità a tempo "Spie come noi" di Fortnite è una copia 1:1 di Among Us, il popolare gioco di Innersloath.. Quest'oggi è stato rilasciato il primo reale update dedicato alla S ...

La nuova modalità a tempo "Spie come noi" di Fortnite è una copia 1:1 di Among Us, il popolare gioco di Innersloath.. Quest'oggi è stato rilasciato il primo reale update dedicato alla S ...