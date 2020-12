Formula 1, la McLaren alla Ferrari: "Prenditi cura di Sainz" (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Uno splendido video messaggio in italiano per celebrare la rivalità in Formula 1 con la Ferrari e per salutare Carlos Sainz , che dalla prossima stagione siederà al volante della monoposto di ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Uno splendido video messaggio in italiano per celebrare la rivalità in1 con lae per salutare Carlos, che dprossima stagione siederà al volante della monoposto di ...

SkySportF1 : McLaren, messaggio alla Ferrari: 'E ora prendetevi cura di Carlos Sainz'. VIDEO #SkyMotori #F1 #Formula1 - nation_formula : ?La #F1 raggiunge Spielberg per l'#AustrianGP ???? ?Obiettivo 10^ vittoria consecutiva per Mercedes, favorita anche… - repubblica : RT @RepubblicaTv: F1, McLaren saluta Carlos Sainz: nell'emozionante video per la Ferrari, in italiano, il rispetto supera la rivalità: Dall… - RepubblicaTv : F1, McLaren saluta Carlos Sainz: nell'emozionante video per la Ferrari, in italiano, il rispetto supera la rivalità… - UgoBaroni : RT @SkySportF1: McLaren, messaggio alla Ferrari: 'E ora prendetevi cura di Carlos Sainz'. VIDEO #SkyMotori #F1 #Formula1 -