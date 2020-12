Formula 1, Gran Premio del Brasile a San Paolo fino al 2025 (Di mercoledì 16 dicembre 2020) A poche ore dal termine del Mondiale 2020, la Formula 1 ha annunciato l’accordo fino al 2025 con gli organizzatori del Gran Premio del Brasile che rimarrà quindi un appuntamento iridato sul circuito di Interlagos a San Paolo. Ad annunciarlo la stessa Formula 1 con un tweet sul proprio profilo ufficiale: il GP non si è disputato nel 2020 a causa della pandemia per la prima volta dal 1973, anno in cui il Mondiale è arrivato nel paese sudamericano. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 16 dicembre 2020) A poche ore dal termine del Mondiale 2020, la1 ha annunciato l’accordoalcon gli organizzatori deldelche rimarrà quindi un appuntamento iridato sul circuito di Interlagos a San. Ad annunciarlo la stessa1 con un tweet sul proprio profilo ufficiale: il GP non si è disputato nel 2020 a causa della pandemia per la prima volta dal 1973, anno in cui il Mondiale è arrivato nel paese sudamericano. SportFace.

