Formazioni ufficiali Spezia-Bologna | Serie A 2020 2021

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) Ledi, match della dodicesima giornata di. Esordio al Picco per i liguri, che fin qui a causa dei lavori avevano giocato sempre al Manuzzi di Cesena. Dunque trasferta più lunga del previsto per i felsinei, reduci da una pesantissima sconfitta. Fischio d’inizio alle ore 20.45 di mercoledì 16 dicembre, queste le scelte dei due tecnici.: Provedel, Ferrer, Chabot, Erlic, Marchizza, Estevez, Agoumé, Maggiore, Agudelo, Nzola, Gyasi.: Da Costa, De Silvestri, Danilo, Paz, Tomiyasu, Medel, Dominguez, Vignato, Soriano, Barrow, Palacio. SportFace.

Tutto pronto per Inter-Napoli, sono ufficiali le formazioni dei due allenatori per la sfida della 12^ giornata di Serie A Manca poco al fischio d’inizio di Inter-Napoli, match della 12^ giornata di Se ...NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Bakayoko, Demme; Lozano, Zielinski, Insigne; Mertens. All. Gattuso. Segui 90min su Facebook, Instagram e Telegram per restare ...