Formazioni ufficiali Paris Saint Germain-Lorient | Ligue 1 2020 2021

Le Formazioni ufficiali di Paris Saint-Germain-Lorient, sfida della 15° giornata di Ligue 1 2020/2021. I parigini terzi alle spalle di Lille e Lione, proveranno a mettere pressione sulle rivali di testa cercando di strappare i tre punti contro la quartultima in classifica. Di seguito le scelte dei tecnici per il confronto che scenderà in campo alle ore 21.00 di mercoledì 16 dicembre. Formazioni ufficiali Paris Saint Germain: Sergio Rico, Florenzi, Kehrer, Kurzawa, Bakker, Rafinha, Pereira, Herrera, Gueye, Mbappe, Kean Lorient: Nardi, Gravillon, Fontaine, Hergault, Morel, Le Goff, Abergel, Le Fee, Monconduit, Moffi, Wissa

