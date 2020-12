Fondo di Garanzia, Mediocredito Centrale: 1,5 milioni di domande per 119 miliardi di euro (Di mercoledì 16 dicembre 2020) (Teleborsa) – Sono poco più di 1,5 milioni per un importo di euro superiore ai 119 miliardi di euro le richieste di garanzie pervenute al Fondo di Garanzia nel periodo dal 17 marzo 2020 (data di entrata in vigore del dl “Cura Italia”), al 15 dicembre. Sono i dati comunicati questa mattina dal Mediocredito Centrale. Quasi tutte le domande sono pervenute ai sensi del decreto Cura Italia. Poco più di un milioni di operazioni sono riferite a finanziamenti fino a 25 mila euro, con copertura al 100% per un importo finanziato di euro 20 miliardi di euro, per i quali l’intervento del Fondo è concesso automaticamente e possono essere erogati ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 16 dicembre 2020) (Teleborsa) – Sono poco più di 1,5per un importo disuperiore ai 119dile richieste di garanzie pervenute aldinel periodo dal 17 marzo 2020 (data di entrata in vigore del dl “Cura Italia”), al 15 dicembre. Sono i dati comunicati questa mattina dal. Quasi tutte lesono pervenute ai sensi del decreto Cura Italia. Poco più di undi operazioni sono riferite a finanziamenti fino a 25 mila, con copertura al 100% per un importo finanziato di20di, per i quali l’intervento delè concesso automaticamente e possono essere erogati ...

MISE_GOV : RT @MediocreditoC: ?#Fondodigaranzia. Sono 1.500.248 per un importo di euro 119.399.450.723,56 le richieste di #garanzie pervenute al Fondo… - AgevolazioniTI : Nazionale. FONDO DI GARANZIA SU MORATORIE: PROROGA #aiutialleimprese #covid19 #coronavirus #decretorilancio #bonus… - ippocampo1919 : RT @MediocreditoC: ?#Fondodigaranzia. Sono 1.500.248 per un importo di euro 119.399.450.723,56 le richieste di #garanzie pervenute al Fondo… - MediocreditoC : ?#Fondodigaranzia. Sono 1.500.248 per un importo di euro 119.399.450.723,56 le richieste di #garanzie pervenute al… - RedattoreSocial : #Imprese. Oltre 1,5 milioni per un importo di 119 miliardi di euro le richieste di garanzie pervenute al Fondo di… -

Ultime Notizie dalla rete : Fondo Garanzia Fondo di garanzia paneuropeo: in arrivo 25 miliardi di euro Ipsoa Fondo di Garanzia, Mediocredito Centrale: 1,5 milioni di domande per 119 miliardi di euro

Sono poco più di 1,5 milioni per un importo di euro superiore ai 119 miliardi di euro le richieste di garanzie pervenute al Fondo di Garanzia ...

Imprese, Mcc: oltre 1,5 milioni di domande al fondo di garanzia per oltre 119 miliardi

Sono 1.500.248 per un importo di euro 119.399.450.723,56 le richieste di garanzie pervenute al Fondo di Garanzia nel periodo dal 17/03/2020 al 15/12/2020, lo comunica Mediocredito Centrale ...

Sono poco più di 1,5 milioni per un importo di euro superiore ai 119 miliardi di euro le richieste di garanzie pervenute al Fondo di Garanzia ...Sono 1.500.248 per un importo di euro 119.399.450.723,56 le richieste di garanzie pervenute al Fondo di Garanzia nel periodo dal 17/03/2020 al 15/12/2020, lo comunica Mediocredito Centrale ...