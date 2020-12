Fiorentina Sassuolo 1-1 LIVE | traversa di Ribery

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) Allo stadio Franchi, il match valido per la 12ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio “Franchi”,si affrontano nel match valido per la 12ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi1-1 MOVIOLA 6? Occasione Biraghi – Buona azione sulla destra di, palla che atl’area e arriva nella disponibilità del terzino che calcia col destro e sfida il palo. 13? Gol Traoré – Gran palla in verticale di Berardi per Traoré che spunta alle spalle di Milenkovic e supera Dragowski con freddezza. 23? Occasione Berardi – Tiro da fuori di Rogerio, risposta di Dragowski, poi Berardi ...