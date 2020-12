Fiorentina Sassuolo 0-1 LIVE: la sblocca Traoré, ma che assist di Berardi (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Allo stadio Franchi, il match valido per la 12ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Fiorentina e Sassuolo: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio “Franchi”, Fiorentina e Sassuolo si affrontano nel match valido per la 12ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Fiorentina Sassuolo 0-1 MOVIOLA 6? Occasione Biraghi – Buona azione sulla destra di Ribery, palla che attraversa l’area e arriva nella disponibilità del terzino che calcia col destro e sfida il palo. 13? Gol Traoré – Gran palla in verticale di Berardi per Traoré che spunta alle spalle di Milenkovic e supera Dragowski con freddezza. Migliore in campo: al termine del primo ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Allo stadio Franchi, il match valido per la 12ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio “Franchi”,si affrontano nel match valido per la 12ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-1 MOVIOLA 6? Occasione Biraghi – Buona azione sulla destra di Ribery, palla che attraversa l’area e arriva nella disponibilità del terzino che calcia col destro e sfida il palo. 13? Gol– Gran palla in verticale diperche spunta alle spalle di Milenkovic e supera Dragowski con freddezza. Migliore in campo: al termine del primo ...

acffiorentina : ??| 12’ Traore porta in vantaggio il Sassuolo Fiorentina ?? Sassuolo 0??-1?? #ForzaViola ??#Fiorentina #FiorentinaSassuolo #FIOvSAS - BillyWhiz : Porto 0-0 Ferreira Fiorentina 0-1 Sassuolo Genoa 0-0 Milan Inter 0-0 Napoli Parma 0-0 Cagliari Spezia 1-0 Bologna<<… - sportface2016 : #FiorentinaSassuolo il VIDEO del gol di #Traore, geniale l'assist di #Berardi - lccatt : RT @acffiorentina: ??| 12’ Traore porta in vantaggio il Sassuolo Fiorentina ?? Sassuolo 0??-1?? #ForzaViola ??#Fiorentina #FiorentinaSass… - Yuro_23 : RT @acffiorentina: ??| 12’ Traore porta in vantaggio il Sassuolo Fiorentina ?? Sassuolo 0??-1?? #ForzaViola ??#Fiorentina #FiorentinaSass… -