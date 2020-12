Fiorentina, Prandelli: «Vlahovic attaccante interessante, bisogna dargli tempo» (Di giovedì 17 dicembre 2020) Cesare Prandelli ha parlato al termine di Fiorentina-Sassuolo Cesare Prandelli, allenatore della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine dell’1-1 contro il Sassuolo. Vlahovic – «Vlahovic è un giocatore molto interessante. bisogna dargli il tempo di fare esperienza. È motiva e ha voglia di fare. A volte esagera, ma io sono molto contento». In conferenza stampa ha poi parlato della prestazione della squadra: «La difesa a 3? Mi sono accorto che con quella a 4 stavamo troppo larghi, ma l’importante è cercare di costruire e di andare in profondità. Ho avuto le risposte che cercavo da parte di tutti». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 17 dicembre 2020) Cesareha parlato al termine di-Sassuolo Cesare, allenatore della, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine dell’1-1 contro il Sassuolo.– «è un giocatore moltoildi fare esperienza. È motiva e ha voglia di fare. A volte esagera, ma io sono molto contento». In conferenza stampa ha poi parlato della prestazione della squadra: «La difesa a 3? Mi sono accorto che con quella a 4 stavamo troppo larghi, ma l’importante è cercare di costruire e di andare in profondità. Ho avuto le risposte che cercavo da parte di tutti». Leggi su Calcionews24.com

