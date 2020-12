Filippo Nardi squalificato dal GF Vip? Guenda Goria interviene e difende mamma Maria Teresa (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Dopo le vomitevoli frasi uscite dalla bocca di Filippo Nardi, concorrente fulmineo (perché verrà squalificato!) del Grande Fratello Vip, Guenda Goria interviene a gamba tesa e difende mamma Maria Teresa Ruta. Nardi squalificato dal GF Vip? Guenda Goria interviene Sono senza parole per come stanno trattando mia madre. E’ una donna di cuore che si... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Dopo le vomitevoli frasi uscite dalla bocca di, concorrente fulmineo (perché verrà!) del Grande Fratelloa gamba tesa eRuta.dal GFSono senza parole per come stanno trattando mia madre. E’ una donna di cuore che si... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

trash_italiano : - dove sono le sigarette? - una volta dicessi una cosa sensata, Pupo Grazie Filippo Nardi. Come sempre fondamentale. #GFVIP - davidemaggio : GF Vip 5, Filippo Nardi squallido con la Ruta (e non solo) Video - Silvana40768392 : @guenda_ggoria Sono vergognosi, in particolar modo Filippo Nardi ?? - __Giada : La regia sono 24 ore che censura ogni singolo discorso di Filippo Nardi, qui qualcuno si sarà addormentato. Un app… - natjau98 : RT @Citizen05585722: Dayane Mello ha ammesso che il conf. Gli ha chiesto di fare coppia con Filippo Nardi. Lo ha detto adesso in diretta a… -