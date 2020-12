Filippo Nardi squalifica, insulti sessisti alla Ruta: “Fuori subito” – VIDEO (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Per Filippo Nardi squalifica ed addio immediato al Grande Fratello Vip 2020 sono praticamente inevitabili dopo la sua deprecabile condotta. Infervora la polemica su Filippo Nardi, per il quale in tanti chiedono la squalifica immediata. Entrato da appena qualche giorno all’interno della casa del ‘Grande Fratello Vip’, il 51enne nato a Londra da famiglia italiana L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Pered addio immediato al Grande Fratello Vip 2020 sono praticamente inevitabili dopo la sua deprecabile condotta. Infervora la polemica su, per il quale in tanti chiedono laimmediata. Entrato da appena qualche giorno all’interno della casa del ‘Grande Fratello Vip’, il 51enne nato a Londra da famiglia italiana L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

trash_italiano : - dove sono le sigarette? - una volta dicessi una cosa sensata, Pupo Grazie Filippo Nardi. Come sempre fondamentale. #GFVIP - davidemaggio : GF Vip 5, Filippo Nardi squallido con la Ruta (e non solo) Video - Silvana40768392 : @guenda_ggoria Sono vergognosi, in particolar modo Filippo Nardi ?? - __Giada : La regia sono 24 ore che censura ogni singolo discorso di Filippo Nardi, qui qualcuno si sarà addormentato. Un app… - natjau98 : RT @Citizen05585722: Dayane Mello ha ammesso che il conf. Gli ha chiesto di fare coppia con Filippo Nardi. Lo ha detto adesso in diretta a… -