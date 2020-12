Filippo Nardi provoca la Ruta con il tea-bag i social si infuriano (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Filippo Nardi al Grande Fratello Vip 5 non nasconde di provare antipatia per Maria Teresa Ruta e più volte ha usato parole non troppo carine nei suoi confronti. Nelle ultime ore, il conte inglese ha persino scherzato sul famoso tea-bag. L’ultima provocazione di Filippo a Maria Teresa: il tea-bag qui c'è la parte prima https://t.co/VNL5oFFmvx — Battitrice Libera SAVING MTR (@rainbow20202020) December 16, 2020 Filippo Nardi al GF Vip 5 non sopporta Maria Teresa e più volte l’ha definita borderline, parole che non sono andate giù al popolo di Twitter. Durante un raduno nella stanza arancione, Filippo Nardi ha spiegato ai vipponi il significato di tea-bag, ossia uno scherzo che si fa nelle caserme, in cui quando il malcapitato si ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 16 dicembre 2020)al Grande Fratello Vip 5 non nasconde di provare antipatia per Maria Teresae più volte ha usato parole non troppo carine nei suoi confronti. Nelle ultime ore, il conte inglese ha persino scherzato sul famoso tea-bag. L’ultimazione dia Maria Teresa: il tea-bag qui c'è la parte prima https://t.co/VNL5oFFmvx — Battitrice Libera SAVING MTR (@rainbow20202020) December 16, 2020al GF Vip 5 non sopporta Maria Teresa e più volte l’ha definita borderline, parole che non sono andate giù al popolo di Twitter. Durante un raduno nella stanza arancione,ha spiegato ai vipponi il significato di tea-bag, ossia uno scherzo che si fa nelle caserme, in cui quando il malcapitato si ...

trash_italiano : - dove sono le sigarette? - una volta dicessi una cosa sensata, Pupo Grazie Filippo Nardi. Come sempre fondamentale. #GFVIP - Natmemeo : RT @Cla_TeamMaite: #fuorinardi a mio avviso dopo vent'anni quello squallido di Filippo Nardi non é cambiato, anzi é peggiorato! Deve essere… - gioa1206 : RT @Tata_Imma: Ritwittate ?????? chiedo provvedimenti per Filippo Nardi Ha detto parole forti nei confronti delle Donne: A MTR - Giulia - R… - laurshee_ : RT @perchetendenza: #FUORINARDI: Per chi chiede che Filippo Nardi sia squalificato dal #GFVIP per diverse frasi sessiste, in particolare do… - RutaAllTheWay : RT @perchetendenza: #FUORINARDI: Per chi chiede che Filippo Nardi sia squalificato dal #GFVIP per diverse frasi sessiste, in particolare do… -