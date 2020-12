Filippo Nardi ne dice di ogni contro Maria Teresa Ruta | dalle frasi sessiste alle diagnosi mediche

Leggi su ultimenotizieflash

(Di mercoledì 16 dicembre 2020)è entrato nella casa del Grande Fratello VIP 5 con uno scopo preciso: mettere in difficoltà, perchè altrimenti, il suo accanimento davvero non si spiega. Il vero problema però non è questo, perchè il GF è un gioco, potrebbe starci anche una tattica del genere. Ma è il modo in cui si fanno le cose. Se offendi, dici dellemolto gravi e sghignazzi anche con i tuoi compagni prendendo in giro una donna inoccasione ( bruttissima l’immagine diche dorme mentre gli altri pensano a cosa fare, perchèè andato ben oltre) allora non stai giocando, stai superando i limiti. E non è un caso che da ore sui social si chieda l’intervento del Grande Fratello. Ma si sa, in ...