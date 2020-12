Filippo Nardi fuori controllo: dopo il gesto alla Ruta lo squallido “Chi vuol essere fecondata” (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Un’entrata al “Grande Fratello Vip” quella di Filippo Nardi che sta suscitando parecchio clamore. Il gieffino continua a spararne una dietro l’altra. dopo le frasi infelici su Maria Teresa Ruta, il concorrente stamani in giardino ha proposto un suo bislacco progetto. Nardi ha dato spettacolo, “inventandosi” la trama di un reality che potrebbe aver per protagonista Sonia Lorenzini. Un’idea discutibile che ha lasciato esterrefatte le stesse donne presenti, tra cui Dayane Mello, che sono parse giustamente disgustate. Si prenderanno dei provvedimenti disciplinari? leggi anche l’articolo —> Filippo Nardi GF Vip, frase choc contro la Ruta: «Maria Teresa è…». Tutti senza parole: «Subito fuori» Di che si tratta? Che cosa ha detto ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Un’entrata al “Grande Fratello Vip” quella diche sta suscitando parecchio clamore. Il gieffino continua a spararne una dietro l’altra.le frasi infelici su Maria Teresa, il concorrente stamani in giardino ha proposto un suo bislacco progetto.ha dato spettacolo, “inventandosi” la trama di un reality che potrebbe aver per protagonista Sonia Lorenzini. Un’idea discutibile che ha lasciato esterrefatte le stesse donne presenti, tra cui Dayane Mello, che sono parse giustamente disgustate. Si prenderanno dei provvedimenti disciplinari? leggi anche l’articolo —>GF Vip, frase choc contro la: «Maria Teresa è…». Tutti senza parole: «Subito» Di che si tratta? Che cosa ha detto ...

trash_italiano : - dove sono le sigarette? - una volta dicessi una cosa sensata, Pupo Grazie Filippo Nardi. Come sempre fondamentale. #GFVIP - davidemaggio : GF Vip 5, Filippo Nardi squallido con la Ruta (e non solo) Video - nonmeloricordoo : Filippo Nardi cerca di sedurre con le sue movenze sexy...ma con scarsi risultati ???????? #GFVIP - SignoraDelleOr1 : Grande Fratello Vip, terrificante 'battuta' sconcia contro Maria Teresa Ruta: 'Quanto mi pagate se lo faccio?'. Add… - Pluviophile_G : RT @see_lallero: Filippo Nardi passione concorrente per 7 giorni. #GFVIP -