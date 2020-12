Filippo Nardi: frasi squallide contro Maria Teresa Ruta, interviene anche Guenda Goria (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Filippo Nardi al Grande Fratello Vip rischia di essere squalificato per essersi lasciato andare in più occasioni ad uscite infelice e squallide nei confronti di Maria Teresa Ruta. E se mesi fa Francesco Oppini è stato graziato dagli autori del reality (nonostante avesse detto frasi della stessa gravità), questa volta il concorrente britannico rischia grosso perché il suo atteggiamento è ripetuto. Dopo aver etichettato Maria Teresa Ruta come una donna borderline che soffre di psicosi, Filippo Nardi si è anche lasciato andare a battute squallide paragonandola ad una “prostituta di Amsterdam con esperienza”, ad una che gli stimola il riflusso se la vede ... Leggi su biccy (Di mercoledì 16 dicembre 2020)al Grande Fratello Vip rischia di essere squalificato per essersi lasciato andare in più occasioni ad uscite infelice enei confronti di. E se mesi fa Francesco Oppini è stato graziato dagli autori del reality (nonostante avesse dettodella stessa gravità), questa volta il concorrente britannico rischia grosso perché il suo atteggiamento è ripetuto. Dopo aver etichettatocome una donna borderline che soffre di psicosi,si èlasciato andare a battuteparagonandola ad una “prostituta di Amsterdam con esperienza”, ad una che gli stimola il riflusso se la vede ...

