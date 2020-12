Filippo Nardi frase shock al GF Vip su Maria Teresa Ruta: “Quanto mi date se…” (VIDEO) (Di mercoledì 16 dicembre 2020) frase shock di Filippo Nardi al Grande Fratello Vip. Nel mirino del concorrente, per il quale i social chiedono a gran voce l’eliminazione immediata, c’è Maria Teresa Ruta e alcune strane perversioni sessuali nei suoi confronti: “Quanto mi date se teabaggo sulla Ruta?”, chiede ironicamente il conduttore e dj, che però non si accorge di come sia stato fuori luogo il suo commento. In alto il VIDEO. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 16 dicembre 2020)dial Grande Fratello Vip. Nel mirino del concorrente, per il quale i social chiedono a gran voce l’eliminazione immediata, c’èe alcune strane perversioni sessuali nei suoi confronti: “mise teabaggo sulla?”, chiede ironicamente il conduttore e dj, che però non si accorge di come sia stato fuori luogo il suo commento. In alto il. SportFace.

trash_italiano : - dove sono le sigarette? - una volta dicessi una cosa sensata, Pupo Grazie Filippo Nardi. Come sempre fondamentale. #GFVIP - SHabilaj : RT @puliscilveleno: Filippo Nardi:”Chi di voi donne vuole essere fecondata?” Dayane:”Smettila di dire queste cazzate.” #GFVIP #ROSMELLO #F… - __occhiprofondi : RT @softirosy: #GFVIP Filippo Nardi:”Chi di voi donne vuole essere fecondata?” Dayane:”Smettila di dire queste cazzate.” DAYANE ?????????? - GRawen1 : ?? @GrandeFratello LA PRESENZA DI UN MANIACO E PERVERTITO SESSUALE COME FILIPPO NARDI È UN PERICOLO PER LE DONNE ALL… - eli__heart : RT @softirosy: #GFVIP Filippo Nardi:”Chi di voi donne vuole essere fecondata?” Dayane:”Smettila di dire queste cazzate.” DAYANE ?????????? -