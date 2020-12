Filippo Nardi e la battuta volgare sulla tea bag: Twitter lo vuole fuori (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Quest’anno nella casa del Grande Fratello Vip, non sono mancate eliminazioni e squalifiche, a seguito di concorrenti, che a detta di quanto ripreso dalle telecamere del Gf Vip, si sono lasciati andare a commenti, espressioni dubbiose e poco felici, che hanno inevitabilmente portato alla squalifica di alcuni dei coinquilini all’interno dalla casa. Ad aprire il cerchio delle squalifiche di questa quinta edizione, il cantante Fausto Leali,entrato nella casa del Gf Vip, la sera stessa in cui i riflettori si sono accesi. Il cantante è stata squalificato durante la terza puntata del reality, a causa di un appellativo, ritenuto offensivo e razzista, nei confronti del concorrente Enock Barwuah, fratello del calciatore Mario Balotelli. A seguire Fausto Leali, a fare i conti con le dinamiche delle regole imposte dal reality, l’influencer 19enne, Denis Dosio, conosciuto al ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Quest’anno nella casa del Grande Fratello Vip, non sono mancate eliminazioni e squalifiche, a seguito di concorrenti, che a detta di quanto ripreso dalle telecamere del Gf Vip, si sono lasciati andare a commenti, espressioni dubbiose e poco felici, che hanno inevitabilmente portato alla squalifica di alcuni dei coinquilini all’interno dalla casa. Ad aprire il cerchio delle squalifiche di questa quinta edizione, il cantante Fausto Leali,entrato nella casa del Gf Vip, la sera stessa in cui i riflettori si sono accesi. Il cantante è stata squalificato durante la terza puntata del reality, a causa di un appellativo, ritenuto offensivo e razzista, nei confronti del concorrente Enock Barwuah, fratello del calciatore Mario Balotelli. A seguire Fausto Leali, a fare i conti con le dinamiche delle regole imposte dal reality, l’influencer 19enne, Denis Dosio, conosciuto al ...

trash_italiano : - dove sono le sigarette? - una volta dicessi una cosa sensata, Pupo Grazie Filippo Nardi. Come sempre fondamentale. #GFVIP - Michele05315617 : RT @RutaAllTheWay: Tutti paladini della giustizia a parole Gente squalificata x la parola neg***, per un intercalare/bestemmia, chi salvat… - valntynecalum13 : RT @vincycernic95: IL GOLDEN TRIO RIBATTEZZATO UFFICIALMENTE ZORZANDUTA PORTATE I SALI A FILIPPO NARDI E SAMANTHA DE GRENET CHE A VEDERLI… - LuciaFerraroEM : RT @grande_flagello: Anche le donne si ribellano al gioco 'Chi vuol esser fecondata?' di Nardi 'Basta Filippo' #GFVIP - Micio_Theo : RT @distintamente_: Non importa quanto può stare sul cazzo, io trovo devastante che Maria Teresa debba sentirsi sola in quel modo, sminuita… -