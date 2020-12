Filippo Nardi, 20 anni dopo torna al Grande Fratello e dice frasi vergognose a Maria Teresa Ruta: “Quanto mi pagate se la tea-ba**o?” (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Il ritorno di Filippo Nardi al Grande Fratello Vip, vent’anni dopo la sua prima volta, fa discutere. Ve lo ricordate? Era quello che “sbroccò” in confessionale perché erano finite le sigarette. Stavolta il “conte” si è lasciato andare ad alcune frasi considerate offensive nei confronti di un’altra concorrente, Maria Teresa Ruta: il web chiede a gran voce la squalifica. Se in un primo momento Nardi e la Ruta si sono scontrati per le condizioni igieniche della casa (lui sosteneva che non fossero delle più idonee), la situazione si è aggravata quando è passato a definirla con termini tutt’altro che lusinghieri. Nardi ha definito la conduttrice con questi termini: ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Il ritorno dialVip, vent’la sua prima volta, fa discutere. Ve lo ricordate? Era quello che “sbroccò” in confessionale perché erano finite le sigarette. Stavolta il “conte” si è lasciato andare ad alcuneconsiderate offensive nei confronti di un’altra concorrente,: il web chiede a gran voce la squalifica. Se in un primo momentoe lasi sono scontrati per le condizioni igieniche della casa (lui sosteneva che non fossero delle più idonee), la situazione si è aggravata quando è passato a definirla con termini tutt’altro che lusinghieri.ha definito la conduttrice con questi termini: ...

trash_italiano : - dove sono le sigarette? - una volta dicessi una cosa sensata, Pupo Grazie Filippo Nardi. Come sempre fondamentale. #GFVIP - Leila_KJ : Filippo Nardi è da squalifica immediata. E non voglio sentire giustificazioni campate in aria legate allo humor ing… - smilebytinivica : RT @RutaAllTheWay: Samantha de Grenet nelle 24 h da della ridicola a Stefania Orlando, della sfigata a Maria Teresa Ruta e ne sparla tutto… - Omar81588719 : Filippo nardi sei stato simpatico per dieci minuti dopo la tua entrata ma in televisione non serve un prototipo di… - grecofedericax : Chi volete mandare a calci in culo fuori dalla casa proprio adesso? E perché proprio Filippo sonounamerdaumana Nardi? #fuorinardi #gfvip -