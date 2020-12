Filippo Facci | “Maradona era un ladro | drogato e ciccione” Caos a Tiki Taka

Leggi su sportface

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) “Andavo a vedere periodicamente a vederesu Youtube, lui sarebbe uno dei pochi che fisicamente potrebbe resistere ai campioni di oggi. Tuttavia, come persona aveva dei difetti da mediocre imbecille, che è morto a 35 anni, diversamente da Paolo Rossi che è morto da vivo. I napoletani si sono identificati in lui, creando un meccanismo di deificazione che fa venire la nausea. Diriuscirò a parlare solo tra un paio di anni”. Il giornalistanon usa mezzi termini per dire la sua opinione su Diego Armandodurante la trasmissionecondotta da Piero Chiambretti. Subito è arrivata la risposta del telecronista tifoso del Napoli Raffaele Auriemma: “Non guardare ai difetti di, guardati allo specchio. ...