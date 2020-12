Figlio gay, il padre non lo accetta ed assolda un sicario: “Fagli male” (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Un uomo non riesce a farsi una ragione di avere un Figlio gay e paga un estraneo per punirlo in maniera efferata, il suo diabolico piano. Ha un Figlio gay e decide di farlo punire da un sicario. La storia è di quelle capaci di generare davvero fastidio per certe situazioni da cosiddetta epoca civile. L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Un uomo non riesce a farsi una ragione di avere ungay e paga un estraneo per punirlo in maniera efferata, il suo diabolico piano. Ha ungay e decide di farlo punire da un. La storia è di quelle capaci di generare davvero fastidio per certe situazioni da cosiddetta epoca civile. L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

repubblica : Torino, assolda un picchiatore perché spezzi le dita al figlio gay: 'Non deve più fare il chirurgo' - MediasetTgcom24 : Torino, padre assolda picchiatore per punire il figlio gay | 'Spezzagli le mani, non deve più fare il chirurgo'… - fanpage : Paga per far spezzare le mani al figlio gay: “fa il chirurgo, roviniamogli la vita' - Teresa12401552 : RT @carlaruocco1: Una storia di odio e #omofobia orribile: un padre che assolda un picchiatore per spezzare le dita al figlio chirurgo perc… - Federic92347330 : RT @MonEleonora: L'#omofobia non è un reato soltanto, spesso è la miccia che ne innesca una serie. Torino, assolda un picchiatore perché… -

Ultime Notizie dalla rete : Figlio gay Mancuso: «Non esiste il diritto ad avere un figlio» Avvenire Figlio gay, il padre non lo accetta ed assolda un sicario: “Fagli male”

Un uomo non riesce a farsi una ragione di avere un figlio gay e paga un estraneo per punirlo in maniera efferata, il suo diabolico piano. Ha un figlio gay e decide di farlo punire da un sicario. La ...

L’ungheria cambia la Costituzione e vieta le adozioni alle coppie omosessuali

L'Ungheria riscrive la costituzione e vieta alle coppie omosessuali le adozioni. Solo una coppia etero e sposata potrà adottare un bambino ...

Un uomo non riesce a farsi una ragione di avere un figlio gay e paga un estraneo per punirlo in maniera efferata, il suo diabolico piano. Ha un figlio gay e decide di farlo punire da un sicario. La ...L'Ungheria riscrive la costituzione e vieta alle coppie omosessuali le adozioni. Solo una coppia etero e sposata potrà adottare un bambino ...