Fiere: Regione Lombardia approva bando per sostenere ripresa esposizioni (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Milano, 16 dic. (Adnkronos) - La giunta regionale della Lombardia ha approvato, su proposta dell'assessore allo Sviluppo economico, Alessandro Mattinzoli, i criteri per l'emanazione del bando per il sostegno alla ripresa delle manifestazioni fieristiche dopo la crisi provocata dall'emergenza Covid-19. Il milione di euro messo a disposizione sarà utilizzato per sostenere la ripresa delle Fiere attraverso la concessione di aiuti a fondo perduto per l'organizzazione delle manifestazioni di livello internazionale e nazionale del calendario regionale 2021 approvato da Regione. "Per Regione Lombardia - ha precisato Mattinzoli - è importante che il sistema fieristico tenga il più possibile soprattutto ora ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Milano, 16 dic. (Adnkronos) - La giunta regionale dellahato, su proposta dell'assessore allo Sviluppo economico, Alessandro Mattinzoli, i criteri per l'emanazione delper il sostegno alladelle manifestazioni fieristiche dopo la crisi provocata dall'emergenza Covid-19. Il milione di euro messo a disposizione sarà utilizzato perladelleattraverso la concessione di aiuti a fondo perduto per l'organizzazione delle manifestazioni di livello internazionale e nazionale del calendario regionale 2021to da. "Per- ha precisato Mattinzoli - è importante che il sistema fieristico tenga il più possibile soprattutto ora ...

"Per Regione Lombardia - ha precisato Mattinzoli - è importante ... proprio perché fermamente convinti del valore delle fiere". L'aiuto è concesso fino a 40mila euro per le fiere internazionali e ...

