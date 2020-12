Fico “No a giochi politici, avanti compatti per il bene del Paese” (Di mercoledì 16 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo il grande onere di saper gestire al meglio questi fondi, questa classe politica avrà o la colpa di non aver fatto bene oppure avrà il grande pregio e vanto di aver cambiato passo al Paese. Siamo in un momento in cui c'è un bivio storico tra un Paese che potrà migliorare e modificarsi nel dna, oppure avere un pò di progetti realizzati ma saranno progetti spot, dobbiamo ragionare sulla giustizia generazionale su cosa lasciamo ai nostri figli. E' il momento in cui il Paese deve fare un salto di qualità senza giochi politici, dobbiamo andare avanti compatti per portare a casa un risultato per il bene del Paese”. Lo ha detto il presidente della Camera, Roberto Fico, nel corso ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 16 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo il grande onere di saper gestire al meglio questi fondi, questa classe politica avrà o la colpa di non aver fattooppure avrà il grande pregio e vanto di aver cambiato passo al. Siamo in un momento in cui c'è un bivio storico tra unche potrà migliorare e modificarsi nel dna, oppure avere un pò di progetti realizzati ma saranno progetti spot, dobbiamo ragionare sulla giustizia generazionale su cosa lasciamo ai nostri figli. E' il momento in cui ildeve fare un salto di qualità senza, dobbiamo andareper portare a casa un risultato per ildel”. Lo ha detto il presidente della Camera, Roberto, nel corso ...

