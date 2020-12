Ferrara: chi dice che stiamo andando indietro fa solo politica (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Roma – “Se rendere la citta’ invivibile significa fare quello che abbiamo fatto come ad esempio sul lungomare con una ciclabile di 4-5 km dove i cittadini possono andare all’aria aperta fare sport tenendo il distanziamento in momento in cui le palestre sono chiuse, allora non ci siamo capiti. Abbiamo fatto 150 km di piste ciclabili a Roma e messo a disposizione degli spazi enormi ai cittadini per vivere meglio, mi domando perche’ qualcuno dice che stiamo andando indietro?”. Lo ha detto Paolo Ferrara, consigliere del M5S in Campidoglio e in Citta’ metropolitana, intervenendo al programma Gli Inascoltabili in onda su Nsl Radio e Tv. “È chiaro che c’e’ un po’ di politica in questo, ma io non voglio strumentalizzare nulla perche’ in questo momento dobbiamo stare vicino ai cittadini, alle ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Roma – “Se rendere la citta’ invivibile significa fare quello che abbiamo fatto come ad esempio sul lungomare con una ciclabile di 4-5 km dove i cittadini possono andare all’aria aperta fare sport tenendo il distanziamento in momento in cui le palestre sono chiuse, allora non ci siamo capiti. Abbiamo fatto 150 km di piste ciclabili a Roma e messo a disposizione degli spazi enormi ai cittadini per vivere meglio, mi domando perche’ qualcunoche?”. Lo ha detto Paolo, consigliere del M5S in Campidoglio e in Citta’ metropolitana, intervenendo al programma Gli Inascoltabili in onda su Nsl Radio e Tv. “È chiaro che c’e’ un po’ diin questo, ma io non voglio strumentalizzare nulla perche’ in questo momento dobbiamo stare vicino ai cittadini, alle ...

Paolo__Ferrara : Ci siamo e proprio oggi l'impresa sta lavorando. Alcuni giorni, il tempo di togliere di mezzo le baracche della pro… - RacanoTony : Per chi non lo sapesse il ministro @dariofrance a #ferrara ha molti interessi nei b&b quindi si è auto assolto in a… - Donchisciotte6 : Ma chi è muort a Ferrara? - RiganteLeonardo : @salazartieri @Paolo__Ferrara @CarloCalenda @Paolo_Ferrara Io scrivevo a @Paolo_Ferrara e penso che essendo un pers… - ferrara_vane : Chi si fa i cazI suoi campa 100 anni . L’ho sempre detto -

Ultime Notizie dalla rete : Ferrara chi Ferrara: chi dice che stiamo andando indietro fa solo politica RomaDailyNews Carlotta Antonelli: chi è l'Angelica di Suburra La serie?

affermando la propria identità ed elevandosi non solo come compagna di Spadino (Giacomo Ferrara), ma anche, e soprattutto, come donna forte e potente. Una vera e propria guerriera. Ma cosa ...

Genitori No Mask, bambini costretti alla DAD. La dirigente scolastica: «Grave strumentalizzare minori»

La Dott.ssa Concetta Ferrara: «Strumentalizzare i minori a fini politici e ideologici è qualcosa che non si dovrebbe mai fare. I bambini non sono negazionisti, lo sono i genitori» ...

affermando la propria identità ed elevandosi non solo come compagna di Spadino (Giacomo Ferrara), ma anche, e soprattutto, come donna forte e potente. Una vera e propria guerriera. Ma cosa ...La Dott.ssa Concetta Ferrara: «Strumentalizzare i minori a fini politici e ideologici è qualcosa che non si dovrebbe mai fare. I bambini non sono negazionisti, lo sono i genitori» ...