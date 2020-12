«Fermiamo i vaccini sugli animali»

Leggi su ilmanifesto

(Di giovedì 17 dicembre 2020) All’epoca di una pandemia che ha condizionato la vita di tutti gli esseri umani nel mondo, richiamare alla tutela deglipuò apparire fuori luogo, soprattutto quando questa significhi anche interrogarsi sulla necessità di portare avanti così com’è una delle pratiche che più genera sofferenza, la sperimentazione farmacologica, quando anche in questo caso ha contribuito al raggiungimento di un vaccino in tempi brevi. Ma la pandemia ci ha anche mostrato come considerare tutti glinon umani come una merce … Continua L'articolo proviene da il manifesto.