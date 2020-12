Ferentino, coppia trovata morta in casa. "Avvelenati per malfunzionamento di una stufa" (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Il dramma a 24 ore di distanza da un caso analogo a Velletri, in cui una mamma e il figlio di sei anni sono morti per il malfunzionamento di una stufa Leggi su repubblica (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Il dramma a 24 ore di distanza da un caso analogo a Velletri, in cui una mamma e il figlio di sei anni sono morti per ildi una

Una giovane coppia nigeriana è deceduta ieri sera a Ferentino a causa delle esalazioni di gas di una stufa. I due avevano acceso la stufa nella loro camera da letto per riscaldarsi ma ...

