Fedez chiede a Leone il nome della sorellina: la risposta spiazza tutti (Di mercoledì 16 dicembre 2020) In casa Ferragnez non ci si annoia tra le monellerie di Leone, tra i lanci pubblicitari di Chiara Ferragni e le polemiche innescate da Fedez Dopo l’ultimo siparietto in casa Ferragnez meno male che in famiglia regni l’allegria, grazie al piccolo Leone e al suo buffo modo di parlare e di giocare. Fedez con la sua ultima trovata natalizia si è di nuovo messo nei guai. Ego o solidarietà?Questo è il problema! LEGGI QUI>>> Fedez mette a tacere tutte le dicerie sul suo conto: “l’ho pagata regolarmente” Qualche gesto fa Fedez, dopo aver organizzato una raccolta fondi per le persone che stanno vivendo un profondo disagio economico e dopo aver raccolto 5000 euro, è andato in giro per Milano, in versione Babbo Natale ricco, a bordo della sua Lamborghini ... Leggi su kronic (Di mercoledì 16 dicembre 2020) In casa Ferragnez non ci si annoia tra le monellerie di, tra i lanci pubblicitari di Chiara Ferragni e le polemiche innescate daDopo l’ultimo siparietto in casa Ferragnez meno male che in famiglia regni l’allegria, grazie al piccoloe al suo buffo modo di parlare e di giocare.con la sua ultima trovata natalizia si è di nuovo messo nei guai. Ego o solidarietà?Questo è il problema! LEGGI QUI>>>mette a tacere tutte le dicerie sul suo conto: “l’ho pagata regolarmente” Qualche gesto fa, dopo aver organizzato una raccolta fondi per le persone che stanno vivendo un profondo disagio economico e dopo aver raccolto 5000 euro, è andato in giro per Milano, in versione Babbo Natale ricco, a bordosua Lamborghini ...

its_benedetta : Fedez chiede a Leo come si chiama la sorellina, io alzo l'audio al massimo Leo: Peppino io: - 1angelica5 : RT @lagigetti: Un amico di Monopoli mi chiede di far girare, questa bimba non ha accesso alla cura gratuita perché più grande di un mese ri… - Anna94198447 : RT @lagigetti: Un amico di Monopoli mi chiede di far girare, questa bimba non ha accesso alla cura gratuita perché più grande di un mese ri… - BlondMan68 : RT @lagigetti: Un amico di Monopoli mi chiede di far girare, questa bimba non ha accesso alla cura gratuita perché più grande di un mese ri… - lagigetti : Un amico di Monopoli mi chiede di far girare, questa bimba non ha accesso alla cura gratuita perché più grande di u… -