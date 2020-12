Federica Panicucci, la mossa di Pier Silvio Berlusconi (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Federica Panicucci non smette di sorprenderci! Vedremo infatti ben presto la conduttrice in nuovissimi ruoli. Ecco cosa ne pensa la Mediaset. La Panicucci è infatti sempre presente nelle nostre case, per la sua conduzione del celebre programma ‘Mattino 5‘. La nostra Federica non se ne andrà tanto facilmente dal piccolo schermo. A dimostrarlo sono i L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di mercoledì 16 dicembre 2020)non smette di sorprenderci! Vedremo infatti ben presto la conduttrice in nuovissimi ruoli. Ecco cosa ne pensa la Mediaset. Laè infatti sempre presente nelle nostre case, per la sua conduzione del celebre programma ‘Mattino 5‘. La nostranon se ne andrà tanto facilmente dal piccolo schermo. A dimostrarlo sono i L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

Elena52199033 : RT @aleloves_lou: Federica Panicucci come cazzo osi far vedere l’ultima mattina di Francesco in casa mamma mia mi uccido #gfvip #Mattino5 h… - fraancescaa00 : RT @aleloves_lou: Federica Panicucci come cazzo osi far vedere l’ultima mattina di Francesco in casa mamma mia mi uccido #gfvip #Mattino5 h… - LuniVale : RT @aleloves_lou: Federica Panicucci come cazzo osi far vedere l’ultima mattina di Francesco in casa mamma mia mi uccido #gfvip #Mattino5 h… - Antonel02927020 : RT @aleloves_lou: Federica Panicucci come cazzo osi far vedere l’ultima mattina di Francesco in casa mamma mia mi uccido #gfvip #Mattino5 h… - duecuoriallora : RT @aleloves_lou: Federica Panicucci come cazzo osi far vedere l’ultima mattina di Francesco in casa mamma mia mi uccido #gfvip #Mattino5 h… -