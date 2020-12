“Fatto fuori”. Brutto momento per Morgan, non se l’aspettava affatto. E tuona: “Ecco perché lo fanno” (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Morgan escluso. Da poche ore sono già stati annunciati i 26 nomi dei concorrenti che avranno la fortuna di esibirsi sul palco dell’Ariston. Ma nonostante per Sanremo 2021 manchi ancora diverso tempo, le polemiche non tardano ad arrivare. Pare che l’ex Bluvertigo reduce dalla celebre lite avvenuta in diretta con Bugo, non abbia più la possibilità di accedere alla competizione musicale più famosa d’Italia. A decidere tutto, la commissione del Festival della musica italiana che sembra aver letteralmente escluso il cantante 47enne dalla lista dei concorrenti. Ovviamente non poteva che arrivare puntuale anche la reazione di Morgan, che non mostra aver per nulla gradito la decisione presa nei suoi confronti. Stando a quanto da lui stesso dichiarato, la commissione lo avrebbe escluso per “scelta artistica”.



