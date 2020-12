Farmacie | Pronti a fare la nostra parte anche con il vaccino

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) “Noi ci siamo e ci siamo sempre stati. Lo dico direttamente al commissario straordinario Domenico Arcuri: tenga in conto la presenza dellesul territorio. Possiamolanella somministrazione delanticovid. Siamo già strutturati per partire subito”. A parlare così è Andrea Cicconetti, presidente di Federfarma Roma. Da un mese, qui e in alcune altre regioni italiane, si effettuano i tamponi rapidi. Qual è il primo bilancio dei tamponi in farmacia? Da un punto di vista operativo, con il tampone rapido, in Lazio siamo scesi in campo per primi, il 17 novembre. La Regione ha messo subito a disposizione un portale di sorveglianza sanitaria in cui si inseriscono i dati del paziente e l’eventuale positività. Questo ci permette di fornire immediatamente ...