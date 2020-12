Fallen: tutto quello che c’è da sapere sul film in prima tv su Italia 1 (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Fallen: trama, cast e streaming del film Questa sera, mercoledì 16 dicembre 2020, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Fallen, film del 2016 diretto da Scott Hicks, tratto dall’omonimo romanzo scritto da Lauren Kate. Ma di cosa parla? Qual è la trama? E il cast completo? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Lucinda “Luce” Price è una diciassettenne che vive una vita apparentemente normale fino a quando non viene accusata di un crimine che non ha commesso. Viene rinchiusa alla Sword & Cross, un misterioso riformatorio dove incontrerà Daniel, ragazzo enigmatico di una “bellezza sconvolgente”, inizialmente sembrerà scostante, anche un po’ antipatico nei suoi confronti, fino a quando non le rivelerà la verità. Il ragazzo è in realtà un angelo caduto, condannato a innamorarsi di lei ... Leggi su tpi (Di mercoledì 16 dicembre 2020): trama, cast e streaming delQuesta sera, mercoledì 16 dicembre 2020, alle ore 21,20 su1 va in ondadel 2016 diretto da Scott Hicks, tratto dall’omonimo romanzo scritto da Lauren Kate. Ma di cosa parla? Qual è la trama? E il cast completo? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Lucinda “Luce” Price è una diciassettenne che vive una vita apparentemente normale fino a quando non viene accusata di un crimine che non ha commesso. Viene rinchiusa alla Sword & Cross, un misterioso riformatorio dove incontrerà Daniel, ragazzo enigmatico di una “bellezza sconvolgente”, inizialmente sembrerà scostante, anche un po’ antipatico nei suoi confronti, fino a quando non le rivelerà la verità. Il ragazzo è in realtà un angelo caduto, condannato a innamorarsi di lei ...

LeonardoRavani : Raga vi giuro non so perché mi fa troppo ridere Sembra una trashata young adult stile After o Fallen fatta malissim… - sara22cookies : 8 ~Fallen Ho adorato questa saga. Il film è stata una delusione ma carino tutto sommato. #Natale #libri - stvrmland : ma voi lo sapevate che in piena epoca twilight io lo schifavo completamente perché ero sottona per Fallen però deci… -

Ultime Notizie dalla rete : Fallen tutto Tutto quello che c'è da sapere su Cal Kestis, protagonista di Jedi: Fallen Order L'Insolenza di R2-D2 Fallen/ Su Italia 1 il film con nel cast Addison Timlin (oggi, 16 dicembre 2020)

Fallen andrà in onda su Italia 1 in prima serata ... Questa volta però le cose potrebbero essere diverse e Luce è disposta a tutto per vivere questo suo amore.

Stasera in tv: “Fallen” su Italia 1

Su Italia 1 il fantasy "Fallen", primo film diretto dal regista di "Shine" basato sull'omonima saga bestseller della scrittrice Lauren Kate.

Fallen andrà in onda su Italia 1 in prima serata ... Questa volta però le cose potrebbero essere diverse e Luce è disposta a tutto per vivere questo suo amore.Su Italia 1 il fantasy "Fallen", primo film diretto dal regista di "Shine" basato sull'omonima saga bestseller della scrittrice Lauren Kate.